Milano si mette nelle mani di Porro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il sorriso di Paolo Porro, prima al cospetto di un mito del volley come Andrea Zorzi, poi della simpatica presentazione del presidente dell'Allianz Milano Lucio Fusaro, era un misto tra emozione e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il sorriso di Paolo, prima al cospetto di un mito del volley come Andrea Zorzi, poi della simpatica presentazione del presidente dell'AllianzLucio Fusaro, era un misto tra emozione e ...

10 startup da tenere sott'occhio. Potrebbero diventare unicorni? Tutte queste realtà saranno presenti a Smau 2021 , in programma il 12 e 13 ottobre a Milano. ... mobilità e salute in un unico ecosistema integrato per che mette la sicurezza al primo posto grazie alla ...

Milano si mette nelle mani di Porro La Gazzetta dello Sport Lobby nera, Borghezio: “Terza Lega? Parlavo dei militanti”. Ciocca annuncia querela, la Procura di Milano acquisisce il girato “Con l’estrema destra di Milano non ho contatti. Conosco Jonghi Lavarini da tempo, l’ho incontrato a Milano durante la campagna elettorale, mi ha solo dato un passaggio“. Così all’AdnKronos Mario Borg ...

Milano al top per valore aggiunto pro-capite In 20 province si concentra il 55% della ricchezza. Covid frena più il Nord (-7,4%), meno il Sud (- 6,4%) nel 2020.

