Milano sconfitta che brucia: tutti gli errori del centrodestra (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una campagna così blanda, poco partecipata, poco sentita, poco vissuta, non l’avevamo mai vista. A Milano senza dubbio la responsabilità maggiore è del centrodestra che ha perso l’occasione per riprendersi la città e svoltare in tutta Italia. Milano per il centrodestra è la città dalla quale era partita l’esperienza di Forza Italia e della Lega federalista, dalla quale poi si ricominciò a vincere in tutta Italia in diverse competizioni elettorali. Solo a Milano, Forza Italia aveva medie superiori al 30% e con la Lega aveva la maggioranza in Consiglio comunale. Come non capire che vi era la possibilità di battere un Sindaco non amato e che nell’ultimo anno aveva fatto degli errori? Si doveva partire vincendo Milano Capitale produttiva ed economica del Paese. Certo ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una campagna così blanda, poco partecipata, poco sentita, poco vissuta, non l’avevamo mai vista. Asenza dubbio la responsabilità maggiore è delche ha perso l’occasione per riprendersi la città e svoltare in tutta Italia.per ilè la città dalla quale era partita l’esperienza di Forza Italia e della Lega federalista, dalla quale poi si ricominciò a vincere in tutta Italia in diverse competizioni elettorali. Solo a, Forza Italia aveva medie superiori al 30% e con la Lega aveva la maggioranza in Consiglio comunale. Come non capire che vi era la possibilità di battere un Sindaco non amato e che nell’ultimo anno aveva fatto degli? Si doveva partire vincendoCapitale produttiva ed economica del Paese. Certo ...

