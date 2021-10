Milano, metropolitana: stop alla linea verde alle 22 per cinque mesi. Bus sostitutivi: ecco gli orari e le fermate (Di venerdì 8 ottobre 2021) Niente metropolitane per cinque mesi: 'Dall'11 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 sulla linea verde M2 saranno svolti importanti interventi di rinnovo dei binari e dell'infrastruttura'. A comunicarlo è la ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Niente metropolitane per: 'Dall'11 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 sullaM2 saranno svolti importanti interventi di rinnovo dei binari e dell'infrastruttura'. A comunicarlo è la ...

Advertising

SkyTG24 : Un #aereo da turismo è precipitato a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana… - sottomarca : *trasporti* - la metropolitana è completamente automatica, aperta ben prima di quella di milano (tiè ????) - il resto… - GigiEinaudi : @CarlottaDiMarco @nomfup No no ho fatto una domanda semplice. La città metropolitana di Milano ha circa 3,5 milioni… - GigiEinaudi : @CarlottaDiMarco @nomfup Tu dici che se il comune di Milano coincidesse con la città metropolitana di Milano e quin… - mi_bencasa : ??CORSO BUENOS AIRES, MILANO?? Proponiamo in affitto un ottimo ufficio, in Corso Buenos Aires nelle immediate adiace… -