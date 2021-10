Milano, atti vandalici al quartiere Ortica: prese a sassate le vetrine dei circoli Anpi e Pd (Di venerdì 8 ottobre 2021) vetrine in frantumi e cocci sparsi sul ciglio della strada. Questo il risultato del raid notturno con cui a Milano un gruppo di vandali ha preso di mira l’edificio in via Faustino 5 – quartiere Ortica – dove hanno sede l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, il Partito Democratico e l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, oltre al Circolo Culturale e all’ente di promozione sociale Orme Memoria. Ancora ignoti i responsabili, su cui le organizzazioni interessate chiedono venga aperta un’indagine. Secondo le prime ricostruzioni, le vetrine del circolo di zona sono sono state prese ripetutamente a sassate nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre. “Il grave atto vandalico e provocatorio volto a colpire le associazioni che con le loro iniziative ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021)in frantumi e cocci sparsi sul ciglio della strada. Questo il risultato del raid notturno con cui aun gruppo di vandali ha preso di mira l’edificio in via Faustino 5 –– dove hanno sede l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, il Partito Democratico e l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, oltre al Circolo Culturale e all’ente di promozione sociale Orme Memoria. Ancora ignoti i responsabili, su cui le organizzazioni interessate chiedono venga aperta un’indagine. Secondo le prime ricostruzioni, ledel circolo di zona sono sono stateripetutamente anella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre. “Il grave atto vandalico e provocatorio volto a colpire le associazioni che con le loro iniziative ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, atti vandalici al quartiere Ortica: prese a sassate le vetrine dei circoli Anpi e Pd - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La procura di Brescia ha chiesto l'archiviazione per il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco, indagato… - LumsaNews : Chiesta l’archiviazione per il procuratore della Repubblica di Milano Francesco #Greco, indagato per omissione di a… - sole24ore : ?? Caso pm Milano: chiesta l’archiviazione per il procuratore Francesco Greco, indagato per omissione di atti d’uffi… - AnsaLombardia : Caso pm Milano: chiesta archiviazione per Greco. Indagato per omissione di atti d'ufficio | #ANSA -