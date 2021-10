Milan, se Romagnoli dovesse partire trovato il sostituto! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Milan pensa al dopo Alessio Romagnoli, trovato l’accordo con Jason Denayer del Lione. L’esperto difensore belga sarebbe un colpo molto voluto dalla società rossonera che vorrebbe rinforzarsi in difesa. Jason Denayer, Juventus-Lione I rossoneri avrebbero contattato, nelle ultime ore, l’agente del calciatore. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Pallone d’Oro, ecco i 30 candidati: quante sorprese! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilpensa al dopo Alessiol’accordo con Jason Denayer del Lione. L’esperto difensore belga sarebbe un colpo molto voluto dalla società rossonera che vorrebbe rinforzarsi in difesa. Jason Denayer, Juventus-Lione I rossoneri avrebbero contattato, nelle ultime ore, l’agente del calciatore. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Pallone d’Oro, ecco i 30 candidati: quante sorprese! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

