Milan: Romagnoli potrebbe rinnovare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Milan ha riaperto le trattative con Alessio Romagnoli per il rinnovo del contratto. Il difensore, capitano dei rossoneri, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Atalanta-Milan: i gol dei rossoneri non sono casuali Milan: Romagnoli rinnoverà? Alessio Romagnoli potrebbe prolungare la sua permanenza in rossonero. Il capitano, dopo un periodo pieno di difficoltà, ha compreso il suo nuovo ruolo nell’organico di Stefano Pioli. I titolari in difesa restano Kjaer e Tomori ma tra infortuni e i tanti impegni ravvicinati, il centrale ex Roma è diventato un’arma in più per il Milan. In stagione, Romagnoli ha fornito ottime prestazioni dimostrando di aver voltato pagina dopo le tante critiche ricevute nei mesi precedenti. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilha riaperto le trattative con Alessioper il rinnovo del contratto. Il difensore, capitano dei rossoneri, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Atalanta-: i gol dei rossoneri non sono casualirinnoverà? Alessioprolungare la sua permanenza in rossonero. Il capitano, dopo un periodo pieno di difficoltà, ha compreso il suo nuovo ruolo nell’organico di Stefano Pioli. I titolari in difesa restano Kjaer e Tomori ma tra infortuni e i tanti impegni ravvicinati, il centrale ex Roma è diventato un’arma in più per il. In stagione,ha fornito ottime prestazioni dimostrando di aver voltato pagina dopo le tante critiche ricevute nei mesi precedenti. Il ...

