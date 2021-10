Milan, recuperato Giroud. Il report odierno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Olivier Giroud è tornato a disposizione di Pioli e ha recuperato dal problema alla schiena che gli ha fatto saltare le ultime gare. Il francese oggi si è allenato con il gruppo. Continua a lavorare a parte invece Ibrahimovic che ancora non ha risolto del tutto il problema al tendine d’Achille. FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Olivierè tornato a disposizione di Pioli e hadal problema alla schiena che gli ha fatto saltare le ultime gare. Il francese oggi si è allenato con il gruppo. Continua a lavorare a parte invece Ibrahimovic che ancora non ha risolto del tutto il problema al tendine d’Achille. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - sparklylouis : RT @AntoVitiello: Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è recupe… - A1Goodson : RT @AntoVitiello: Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è recupe… - DenisBianco : RT @theMilanZone_: ??Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è recu… - KunGrax : RT @AntoVitiello: Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è recupe… -