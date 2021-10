Migranti | lettera aperta di 12 Paesi Ue a Commissione | necessario rafforzare i confini | anche muri alle frontiere

Advertising

Principe_dUcria : RT @Corriere: La lettera di 12 Paesi alla Ue: «Finanzi muri per proteggere le frontiere esterne dai migranti» - gallina_di : Migranti, lettera di 12 Paesi a Ue: 'Finanziare muri a confini' - Corriere : La lettera di 12 Paesi alla Ue: «Finanzi muri per proteggere le frontiere esterne dai migranti» - lyllalara : RT @Corriere: La lettera di 12 Paesi alla Ue: «Finanzi muri per proteggere le frontiere esterne dai m... - italiaserait : Migranti, lettera di 12 Paesi a Ue: “Finanziare muri a confini” -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti lettera

Adnkronos

...frontiere contro i. L'Europa "ha bisogno di adeguare il quadro giuridico esistente alle nuove realtà", come la "strumentalizzazione dell'immigrazione irregolare", si legge in una......frontiere contro i. L'Europa 'ha bisogno di adeguare il quadro giuridico esistente alle nuove realtà', come la 'strumentalizzazione dell'immigrazione irregolare', si legge in una...I ministri dell’Interno di 12 Paesi membri chiedono alla Commissione europea di finanziare la costruzione di muri al confine per bloccare l’ingresso di migranti che arrivano dalla Bielorussia. In una ..."La barriera fisica sembra essere un'efficace misura di protezione delle frontiere che serve l'interesse dell'intera Ue", si legge in una lettera firmata da Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, ...