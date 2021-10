Migranti, 12 Paesi chiedono di costruire muri con fondi europei. Ue: “Ne hanno diritto, ma con i loro soldi”. E Salvini si accoda (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Europa dei muri ha gettato la maschera. Dodici ministri dell’Interno su 27 Stati membri dell’Ue hanno inviato una lettera alla Commissione europea e alla presidenza di turno del Consiglio europeo per chiedere che vengano utilizzati nuovi strumenti per proteggere le frontiere esterne dai flussi migratori incontrollati provenienti da Africa e Medio Oriente, anche col finanziamento di nuove recinzioni e barriere. E all’Unione questo va anche bene, come dichiarato dalla commissaria agli Affari Interni, Ylva Johansson, al termine del Consiglio Ue, purché vengano finanziati con i soldi dei singoli Stati: “Bisogna rafforzare la protezione dei nostri confini esterni, alcuni Stati membri hanno costruito recinzioni e strutture di protezione, ne hanno il diritto e lo posso capire – ha detto – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Europa deiha gettato la maschera. Dodici ministri dell’Interno su 27 Stati membri dell’Ueinviato una lettera alla Commissione europea e alla presidenza di turno del Consiglio europeo per chiedere che vengano utilizzati nuovi strumenti per proteggere le frontiere esterne dai flussi migratori incontrollati provenienti da Africa e Medio Oriente, anche col finanziamento di nuove recinzioni e barriere. E all’Unione questo va anche bene, come dichiarato dalla commissaria agli Affari Interni, Ylva Johansson, al termine del Consiglio Ue, purché vengano finanziati con idei singoli Stati: “Bisogna rafforzare la protezione dei nostri confini esterni, alcuni Stati membricostruito recinzioni e strutture di protezione, neile lo posso capire – ha detto – ...

