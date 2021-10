Michael Magnesi | chi è il campione del Mondo Ibo | conosciuto come “Lone Wolf”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il bambino che amava giocare da solo è diventato uomo e si è confermatodeldei superpiuma nella versione Ibo. Si chiama, per tutti «» («Lupo solitario»), nomignolo che gli ha dato il padre perché non lo vedeva mai in compagnia di qualcuno e perché assomigliava a un personaggio del suo fumetto preferito. Nato nel novembre 1994, il pugile italiano ci ha impiegato 47 secondi per restare sul trono più alto della sua categoria e sconfiggere con un gancio micidiale il suo avversario, Khanyile Bulana, che non ha neanche fatto in tempo a reagire e a capire dove fosse. Una forza della natura:altro definire il giovane pugile, che ha 26 anni, è nativo di Palestrina, provincia di ...