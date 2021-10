“Mi vedo alla Roma per tanti anni”: l’annuncio del calciatore! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gianluca Mancini, difensore e leader della retroguardia giallorossa ha parlato della nuova Roma di Mourinho in un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”. Queste le dichiarazioni del classe 1996: “Il primo giorno ci ha riuniti davanti ad un maxischermo e ci ha fatto notare una situazione tattica del passato da non ripetere più. In quel momento ho capito chi avevamo davanti e mi sono acceso”. Lo Special One sembrerebbe sia entrato nella mente dei propri calciatori sin da subito, dando così una scossa alla squadra. I capitolini in questo avvio di stagione hanno conquistato cinque successi e due sconfitte in campionato. Mentre in Conference League viaggiano a punteggio pieno. RomaIl futuro di Mancini L’ex giocatore dell’Atalanta ha parlato anche del suo futuro: “Con il Mister vai a mille. Personalmente mi ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gianluca Mancini, difensore e leader della retroguardia giallorossa ha parlato della nuovadi Mourinho in un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”. Queste le dichiarazioni del classe 1996: “Il primo giorno ci ha riuniti davanti ad un maxischermo e ci ha fatto notare una situazione tattica del passato da non ripetere più. In quel momento ho capito chi avevamo davanti e mi sono acceso”. Lo Special One sembrerebbe sia entrato nella mente dei propri calciatori sin da subito, dando così una scossasquadra. I capitolini in questo avvio di stagione hanno conquistato cinque successi e due sconfitte in campionato. Mentre in Conference League viaggiano a punteggio pieno.Il futuro di Mancini L’ex giocatore dell’Atalanta ha parlato anche del suo futuro: “Con il Mister vai a mille. Personalmente mi ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ho atteso il pomeriggio del #7ottobre per vedere se qualcuno se lo fosse ricordato. Non la vedo. 20 anni fa a quest… - Radicali : “Io vivo la mia vita, e scrivo ciò che vedo”. Sono passati 15 anni dall’omicidio di Anna Politkovskaja, la giornali… - MichaelGiulian2 : RT @dedoraffa: Sono una ragazza semplice, quando entro in un bar e vedo un cornetto alla crema lo mangio. - PKDorange : @marioadinolfi Il vedo&prevedo di Mariè…dopo Malagò e Olimpiadi, dopo la Enogu e la nazionale di pallavolo, dopo le… - dedoraffa : Sono una ragazza semplice, quando entro in un bar e vedo un cornetto alla crema lo mangio. -