Meteo, vortice ciclonico minaccia il weekend: temporali e calo termico (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Meteo sulla penisola italiana sarà caratterizzato dalla presenza del vortice ciclonico anche nel weekend: ancora piogge e precipitazioni sul Paese. Peggiora la situazione Meteo nel corso del secondo weekend di ottobre, con un vortice ciclonico che traghetterà l'Italia nel pieno della stagione autunnale. Non solo vivremo il primo freddo della stagione, ma avremo anche L'articolo proviene da Inews.it.

