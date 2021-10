Meteo, Italia nella morsa del maltempo. Ma nel weekend torna anche il sole: ecco dove (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da due presenze significative sull’Italia. La prima è un vortice ciclonico posizionato al Sud e l’altra il ritorno dell’alta pressione delle Azzorre. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che sia sabato e sia domenica le regioni meridionali, ma inizialmente anche quelle centrali adriatiche, risentiranno dell’influenza del centro depressionario. Rovesci temporaleschi a tratti intensi saranno possibili su molte zone e colpiranno con maggior intensità il lato adriatico (Abruzzo, Molise e Puglia). Meteo Italia 9, 10, 11 ottobre 2021 Nel frattempo un campo anticiclonico di origine oceanica avanzerà verso i settori occidentali proteggendo il Nord e le regioni tirreniche dove il tempo sarà asciutto e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da due presenze significative sull’. La prima è un vortice ciclonico posizionato al Sud e l’altra il ritorno dell’alta pressione delle Azzorre. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it informa che sia sabato e sia domenica le regioni meridionali, ma inizialmentequelle centrali adriatiche, risentiranno dell’influenza del centro depressionario. Rovesci temporaleschi a tratti intensi saranno possibili su molte zone e colpiranno con maggior intensità il lato adriatico (Abruzzo, Molise e Puglia).9, 10, 11 ottobre 2021 Nel frattempo un campo anticiclonico di origine oceanica avanzerà verso i settori occidentali proteggendo il Nord e le regioni tirrenicheil tempo sarà asciutto e ...

