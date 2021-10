Mertens recuperato, Spalletti chiaro: “A Dries il posto o gli si trova o lo si crea” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Luciano Spalletti si è subito calato nell’avventura Napoli. Con sette vittorie consecutive, l’ex allenatore dell’Inter sta diventando un idolo per la piazza azzurra, con i tifosi che sognano in grande. Nelle ultime settimane il mister ha recuperato diversi calciatori, con alcuni che non vedono l’ora di rimettere piede in campo. Tra questi vi è anche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lucianosi è subito calato nell’avventura Napoli. Con sette vittorie consecutive, l’ex allenatore dell’Inter sta diventando un idolo per la piazza azzurra, con i tifosi che sognano in grande. Nelle ultime settimane il mister hadiversi calciatori, con alcuni che non vedono l’ora di rimettere piede in campo. Tra questi vi è anche L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Mertens recuperato PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport ed. Campania: 'Napoli, soluzione Mertens' La Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania del 7 Ottobre titola: ' Napoli, soluzione Mertens ': il belga ha recuperato ed è pronto, ma Spalletti lo vuole al massimo per Gennaio quando Osimhen andrà in coppa d'Africa

Napoli, Mertens scalpita: sarà il salvagente di Spalletti In vista dei tanti impegni ravvicinati dopo la sosta, Dries Mertens sarà l'uomo in più per il Napoli di Spalletti Dopo l'operazione alla spalla, Dries Mertens ha pienamente recuperato ed è tornato arruolabile al 100%. Contro la Fiorentina ha fatto il suo esordio stagionale entrando nel finale di partita e adesso si candida a essere l'arma in più di ...

Mertens c’è, il Corriere: “L’erede Osimhen, gol decisivi e chance già pronte” Anzi, quello che per lui è sempre stato l’ordinario: i gol decisivi”, si legge Mentre tre sono quelli che mancano alla Coppa d’Africa e alla partenza di Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas: certo Dri ...

