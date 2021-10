Mercedes: nuovo motore per Hamilton (Di venerdì 8 ottobre 2021) Colpo di scena in casa Mercedes: nuovo motore a disposizione di Lewis Hamilton che però dovrà scontare una penalità sulla griglia di partenza. Mercedes: perché è stato montato un nuovo motore sulla vettura di Hamilton? Il cambiamento della power unit di Lewis Hamilton era nell’aria già da qualche gara. Prima dell’inizio della prima sessione di libere, il team anglo-tedesco ha deciso di sostituire la componente della monoposto del sette volte campione del mondo. Come accaduto al rivale Verstappen in Russia, anche Hamilton ha dovuto applicare un nuovo motore alla sua W12. Il britannico dovrà scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza. Mercedes ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Colpo di scena in casaa disposizione di Lewische però dovrà scontare una penalità sulla griglia di partenza.: perché è stato montato unsulla vettura di? Il cambiamento della power unit di Lewisera nell’aria già da qualche gara. Prima dell’inizio della prima sessione di libere, il team anglo-tedesco ha deciso di sostituire la componente della monoposto del sette volte campione del mondo. Come accaduto al rivale Verstappen in Russia, ancheha dovuto applicare unalla sua W12. Il britannico dovrà scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza....

