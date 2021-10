Mercato Inter – Marotta | “Volevamo Vlahovic Era perfetto insieme a Dzeko”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Beppe, amministratore delegato dell', ha parlato del post Lukaku e dell'esse per Dusan, accostato anche al Milan

Advertising

capuanogio : Nel 2022 previsto un rosso di circa 100 milioni per l'#Inter, che potrà godere della riapertura di San Siro e delle… - sportli26181512 : Inter a caccia di un vice Dzeko, ecco il preferito: L'Inter cerca un vice Dzeko sul mercato di gennaio. Secondo...… - Damiano__89 : RT @theboss_1908: Sosta nazionali = 10 giorni di vagonate di merda, mercato, chiacchiere e isterismi.. Astenersi la scelta migliore, d'altr… - PianetaMilan : #Calciomercato #Inter – #Marotta: “Volevamo #Vlahovic. Era perfetto insieme a #Dzeko” - FantaMasterApp : 'Marotta ai tifosi nerazzurri: “Cessioni importanti? L’Inter esiste ed esisterà nel futuro”'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter

Commenta per primo L'cerca un vice Dzeko suldi gennaio. Secondo Tuttosport , il preferito è l'attaccante del Sassuolo, Scamacca .CR7? Un campione' Cristiano Ronaldo © Getty ImagesL'amministratore delegato dell'ha parlato in occasione del 'Festival dello Sport', dando importanti annunci suldei nerazzurri, ma ...Nonostante il calciomercato si sia chiuso da poco più di 40 giorni, a Casa Milan non si è mai fermato il lavoro dell’area tecnica. La questione rinnovi ...Beppe Marotta, ad dell'Inter, rivela un clamoroso retroscena di mercato su Erling Haaland al Festival dello Sport di Trento.