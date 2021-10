Mercati finanziari | occhi puntati su Wall Street | Cina e Bce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le statistiche relative agli ultimi due anni mostrano un sempre maggiore interesse degli italiani nei confronti dei. Il dato più eclatante sotto questo punto di vista è il grande incremento degli account aperti presso le piattaforme di negoziazione online. Ovviamente non basta effettuare una registrazione al sito dei un broker per diventare trader: prima di tutto bisogna prepararsi e poi bisogna cercare di restare il più possibile aggiornati. Al centro dell’attenzione degli investitori in questo momento ci sonoStrett, lae la Bce. Negli ultimi anni i rapporti tra le due superpotenze USA enon sono stati particolarmente positivi, ma in questi giorni sembra esserci stato un riavvimento o, quanto meno, un tentativo di dialogo. La Banca Centrale ...