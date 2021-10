Meluzzi sospeso dall’Ordine dei medici: tutte le sparate su Covid e vaccini dello psicoterapeuta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Guai in vista per Alessandro Meluzzi. Il noto psicoterapeuta ed opinionista di punta dei programmi della D’Urso, è stato sospeso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Torino, perché non ha provveduto alla vaccinazione anti-Covid, ormai obbligatoria per tutto il personale medico-sanitario. Meluzzi, infatti, non ha mai negato le sue posizioni No-Vax, soprattutto in televisione, nei vari talkshow, ma ha anche partecipato alle manifestazioni organizzate su tutto il territorio contro il green pass, a conferma delle proprie idee; solo lo scorso 7 settembre, collegato con i manifestanti di piazza Castello a Torino, ha definito il vaccino un “siero genetico sperimentale di cui non conosciamo ancora tutti gli effetti.” E questo gli è ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Guai in vista per Alessandro. Il notoed opinionista di punta dei programmi della D’Urso, è statodeichirurghi e odontoiatri della provincia di Torino, perché non ha provveduto alla vaccinazione anti-, ormai obbligatoria per tutto il personale medico-sanitario., infatti, non ha mai negato le sue posizioni No-Vax, soprattutto in televisione, nei vari talkshow, ma ha anche partecipato alle manifestazioni organizzate su tutto il territorio contro il green pass, a conferma delle proprie idee; solo lo scorso 7 settembre, collegato con i manifestanti di piazza Castello a Torino, ha definito il vaccino un “siero genetico sperimentale di cui non conosciamo ancora tutti gli effetti.” E questo gli è ...

Advertising

Adnkronos : Covid, #Meluzzi sospeso da Ordine medici: non si è vaccinato. - SkyTG24 : Covid, Alessandro Meluzzi sospeso dall’Ordine dei Medici: non si è vaccinato - nuccio10750691 : RT @MadameA02: Non va sospeso ma radiato dall'albo. #Meluzzi - toni08061963 : RT @AzzurraBarbuto: Meluzzi sospeso dall’Ordine dei medici, io prima emarginata e poi eliminata da Libero… Sono solo due casi, ce ne sono a… - 1GMarco : RT @AStramezzi: Intervista al Prof. Meluzzi sospeso dall'Ordine dei Medici: 'Me lo aspettavo' -