Meloni contro Formigli | “Niente prove | solo lezioncine morali da chi non condanna il comunismo”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Fidanza? E’ stato sospesoper il fatto di frequentare quella gente. Come ho detto a ‘Dritto e rovescio‘ su Retequattro, non c’è nessuno spazio in fratelli d’Italia per nostalgie del fascismo, razzismo, antisemitismo, folklore e imbecillità. E non c’è in queste dichiarazionidi nuovo rispetto al passato.non lo sa perché la verità non pare interessargli”. Lo dice Giorgiaall’AdnKronos, replicando alle parole del giornalista Corrado, che nella puntata di ieri sera di ‘Piazza Pulita’, su La7, ha accusato la presidente di Fratelli d’Italia di non aver detto “di essere schifata dai saluti fascisti e dalle proposte discutibili di finanziamenti ‘black'” mostrati nell’inchiesta di Fanpage sull’estrema destra a Milano, in cui è finito anche l’ex capo-delegazione in Ue di ...