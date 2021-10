"Me ne devo andare? Mi fate un piacere": il clamoroso "sfregio di Claudio Baglioni" a Ilary Blasi: cala il gelo | Guarda (Di venerdì 8 ottobre 2021) Altra identità svelata a Star in the Star. Durante il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi il pubblico da casa e i giudici sono riusciti a indovinare chi si nascondeva sotto la maschera di Claudio Baglioni. Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola hanno fatto il nome di Luca Laurenti, indovinando. A quel punto la conduttrice ha concesso la parola al concorrente che in men che non si dica si è detto sollevato: "Non sapete che piacere mi fate!", ha commentato scherzando prima di aggiungere: "È un mese che non respiro". Non è semplice infatti indossare trucco e parrucco e muoversi sul palco imitando il cantante assegnato. E Laurenti lo ha dimostrato. Intanto nella puntata del 7 ottobre è andata meglio alla finta Loredana Bertè, arrivata al primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Altra identità svelata a Star in the Star. Durante il programma di Canale 5 condotto dail pubblico da casa e i giudici sono riusciti a indovinare chi si nascondeva sotto la maschera di. Marcella Bella, Andrea Pucci eAmendola hanno fatto il nome di Luca Laurenti, indovinando. A quel punto la conduttrice ha concesso la parola al concorrente che in men che non si dica si è detto sollevato: "Non sapete chemi!", ha commentato scherzando prima di aggiungere: "È un mese che non respiro". Non è semplice infatti indossare trucco e parrucco e muoversi sul palco imitando il cantante assegnato. E Laurenti lo ha dimostrato. Intanto nella puntata del 7 ottobre è andata meglio alla finta Loredana Bertè, arrivata al primo ...

