Martina Rossi, il papà: "Nessuno può fare male a una donna e pensare di farla franca" (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Non ci deve essere più Nessuno che possa permettere di far del male a una donna e passarla liscia. Ora posso dire a Martina che il suo papà è triste perché lei non c'è più, ma anche soddisfatto perché il nostro Paese è riuscito a fare giustizia". Lo ha detto Bruno Rossi, dopo la sentenza della Cassazione, per la morte della figlia Martina, che ha confermato le condanne a tre anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

