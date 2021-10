Martina Rossi, condanne confermate: fu tentativo di stupro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo dieci anni si è chiuso il caso di Martina Rossi, la ventenne genovese che in Spagna cadde dal balcone per fuggire alla violenza di due giovani Martina RossiDice di essere triste perché sua figlia Martina non c’è più ma anche soddisfatto perché è stata fatta giustizia. Il papà di Martina Rossi, Bruno, parla dopo la sentenza della Cassazione che dopo dieci lunghissimi anni mette la parola fine confermando le condanne a 3 anni di carcere per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. “Nessuno deve far del male a una donna e passarla liscia”, ha proseguito il papà. Luca Fanfani, l’avvocato della famiglia, chiede invece le scuse della Spagna che aveva archiviato il caso come suicidio. Era la notte del 3 agosto 2011 quando in un hotel a ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo dieci anni si è chiuso il caso di, la ventenne genovese che in Spagna cadde dal balcone per fuggire alla violenza di due giovaniDice di essere triste perché sua figlianon c’è più ma anche soddisfatto perché è stata fatta giustizia. Il papà di, Bruno, parla dopo la sentenza della Cassazione che dopo dieci lunghissimi anni mette la parola fine confermando lea 3 anni di carcere per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. “Nessuno deve far del male a una donna e passarla liscia”, ha proseguito il papà. Luca Fanfani, l’avvocato della famiglia, chiede invece le scuse della Spagna che aveva archiviato il caso come suicidio. Era la notte del 3 agosto 2011 quando in un hotel a ...

