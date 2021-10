Martina Colombari sostiene il progetto il Mese del Cuore promosso da Danacol di Danone con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Leggi su iodonna

(Di venerdì 8 ottobre 2021): i problemi cardiovascolari sono ancora oggi la prima causa di morte in Italia. Ben il 34,8% di tutti i decessi secondo l’ISTAT. Di questi, circa un terzo sono correlabili al colesterolo alto, un valore che può essere monitorato grazie a screening periodici. Eppure nel 2020 1 italiano su 3 non ha effettuato gli esami del sangue di routine, con un milione di esami di screening in meno effettuati rispetto al 2019.: come prendersene cura guarda le foto Torna il “del” Per questo motivodi ...