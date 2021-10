Marotta rivela | “Potevo prendere Haaland alla Juventus per 2 milioni”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Beppeè intervenuto al Festival dello Sport di Trento svelando un incredibile retroscena di mercato riguardante Erling. Queste le parole dell’ad dell’Inter riferendosi al periodo nel quale ricopriva il ruolo operativo: “prenderloJuve per 2, a volte c’è bisogno di un extra budget quando tutti ti dicono che sei davanti a un campione”. SportFace.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Marotta rivela: 'Volevamo prendere Vlahovic insieme a Dzeko' - sportface2016 : Beppe #Marotta svela un clamoroso retroscena di mercato al Festival dello Sport di Trento: 'Potevo prendere… - calciomercatoit : ????#Marotta rivela: “Potevamo prendere #Haaland alla #Juventus a 2 milioni”. Su #Ronaldo: “Non è stato il motivo del… - TuttoMercatoWeb : TMW - Marotta rivela: 'Volevamo prendere Vlahovic insieme a Dzeko. Sarebbe stato il massimo' - CalcioNews24 : La rivelazione di #Carnevali su #Raspadori e #Scamacca -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta rivela

L'ad. del Sassuolo Carnevali ha parlato dell'interesse dell'Inter per Raspadori e Scamacca Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Carnevali ha parlato della sfida contro l'Inter, ponendo l'...Il quotidiano sportivoanche un retroscena: '- scrive Andrea Ramazzotti - che ha parlato con il gruppo, ha assicurato che in questa stagione non ci saranno sorprese o ritardi e che gli ...Beppe Marotta, ad dell'Inter, rivela un clamoroso retroscena di mercato su Erling Haaland al Festival dello Sport di Trento.Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, Beppe Marotta ha rivelato anche un aneddoto legato a qualche sessione fa di mercato. Queste le parole dell’amministratore delegato dell’ ...