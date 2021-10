Mario Cerciello Rega | il carabiniere italiano ucciso brutalmente | un’altra terribile notizia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) È stato trovato da un parente privo di vita nella sua abitazione Sergio Brugiatelli, l'unico testimone oculare dell'omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri. Il 49enne sarebbe morto a causa di un ictus cerebrale a fine settembre. Ma nulla è stato fatto trapelare dagli ambienti giudiziari. A svelare qualche dettaglio i vicini di casa. Brugiatelli era stato il mediatore per la compravendita della cocaina tra lo spacciatore Italo Pompei e i due americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth (entrambi condannati in primo grado all'ergastolo per aver assassinatocon undici coltellate). Fu proprio lui a chiedere l'intervento die il suo commilitone Andrea Varriale quella tragica notte del 25 e 26 luglio 2019 a Roma, quando i ragazzi gli rubarono lo zaino. ...

E' quanto afferma - scrive l' Ansa - l' avvocato Andrea Volpini, legale di uno dei testimoni chiave nella vicenda dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avvenuto a Roma nel luglio del ... E' stato trovato morto nella sua casa nel quartiere Marconi, a Roma, Sergio Brugiatelli, il 49enne testimone chiave dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Lo riporta TgCom24. Il decesso risale al 26 settembre. Il corpo è stato ritrovato da un parente e non è intervenuta alcuna forza dell'ordine. Il 49enne 'è morto in una clinica privata dove era ricoverato da tempo per un tumore e non in casa sua' puntualizza il suo avvocato Andrea Volpini.