Manovra | pensioni e taglio costo lavoro | cantiere da oltre 23 mld

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le, ildel cuneo fiscale, gli incentivi per le imprese, gli stanziamenti per i nuovi ammortizzatori sociali. Prende forma il menù dellaal centro delle riunioni tecniche dei dicasteri coinvolti, per passare poi al confronto politico in vista del via libera del Consiglio dei ministri al documento programmatico di Bilancio, entro il 15 ottobre, e la successiva trasmissione del provvedimento alle Camere entro il 20 dello stesso mese.che secondo le prime ipotesi potrebbe superare i 23 miliardi di euro: ai 22,5 miliardi dovuti al differenziale tra il deficit tendenziale e quello programmatico rispetto al pil, che nell’era dello stop ai vincoli di bilancio, rappresenta una ragguardevole dote finanziaria tutta da spendere, vanno aggiungente le entrate fiscali migliori delle attese. Il governo ...

, il futuro di Quota 100 è in bilico La nuovadovrà fare fronte al nodo Quota 100. L'esoso sistema di anticipo pensionistico da oltre 5 miliardi l'anno voluto dalla Lega negli anni ...Un pacchetto da circa 23 miliardi che, oltre a superare il problema delle, contiene diverse misure, dal taglio dei costi del lavoro agli incentivi per le imprese, passando per l'addio al ...Le pensioni, il taglio del cuneo fiscale, gli incentivi per le imprese, gli stanziamenti per i nuovi ammortizzatori sociali. Prende forma il menù ...Un pacchetto da circa 23 miliardi che, oltre a superare il problema delle pensioni, contiene diverse misure, dal taglio dei costi del lavoro agli incentivi per le imprese, passando per l'addio al cash ...