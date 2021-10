Maneskin tutti nudi per il nuovo singolo Mammamia (Di venerdì 8 ottobre 2021) La band dei Maneskin posta alcuni scatti hot in attesa dell’uscita del brano l’8 ottobre. I Maneskin ci ricascano e offrono l’ennesima provocazione hot ai follower. Completamente nudi su Instagram Damiano, Ethan, Victoria e Thomas lanciano, in versione “nature” il nuovo brano in uscita l’8 ottobre “Mammamia”. Con le parti intime coperte dalle stelline anti Leggi su people24.myblog (Di venerdì 8 ottobre 2021) La band deiposta alcuni scatti hot in attesa dell’uscita del brano l’8 ottobre. Ici ricascano e offrono l’ennesima provocazione hot ai follower. Completamentesu Instagram Damiano, Ethan, Victoria e Thomas lanciano, in versione “nature” ilbrano in uscita l’8 ottobre “”. Con le parti intime coperte dalle stelline anti

