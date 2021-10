Maneskin live da Berlino: il testo e il video del nuovo singolo Mammamia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan. I Maneskin sono tornati. La band romana ha lanciato in diretta streaming dall’SO36 di Berlino il suo nuovo singolo Mammamia. E questo a poche ore del lancio “naked”, “nature” sui social… Maneskin Victoria, Damiano, Thomas, Ethan: sempre più in alto La location è mitica. Il club frequentato da Iggy Pop e David Bowie, icone di riferimento per la band. I Maneskin Victoria Damiano Thomas ed Ethan hanno svelato segreti e magie del nuovo hit. Leggi su amica (Di venerdì 8 ottobre 2021) Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan. Isono tornati. La band romana ha lanciato in diretta streaming dall’SO36 diil suo. E questo a poche ore del lancio “naked”, “nature” sui social…Victoria, Damiano, Thomas, Ethan: sempre più in alto La location è mitica. Il club frequentato da Iggy Pop e David Bowie, icone di riferimento per la band. IVictoria Damiano Thomas ed Ethan hanno svelato segreti e magie delhit.

