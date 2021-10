Mancini: “La vittoria dell’Europeo mi fa venire ancora la pelle d’oca. Balotelli? Le porte della Nazionale sono sempre aperte” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roberto Mancini, intervenuto in collegamento al Festival di Trento, ha ripercorso le emozioni dopo la vittoria dell’Europeo: “Di notte siamo tornati da Londra a Roma, sono cose uniche. Tutt’ora quando lo vedo in televisione ho la pelle d’oca e le lacrime agli occhi. Io e Vialli ci conosciamo da quando siamo ragazzi, quindi in quell’abbraccio c’era tutto. È stata una situazione particolarissima, emozionante, vincere l’Europeo rappresenta la Nazione, non solo un club. L’emozione è stata tanta”. Su Balotelli e l’appello di Montella che vorrebbe rivederlo in Nazionale: “Ho passato tantissimi anni con Mario. Ora ha 31 anni, le porte della Nazionale sono aperte, nessuno è ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roberto, intervenuto in collegamento al Festival di Trento, ha ripercorso le emozioni dopo la: “Di notte siamo tornati da Londra a Roma,cose uniche. Tutt’ora quando lo vedo in televisione ho lae le lacrime agli occhi. Io e Vialli ci conosciamo da quando siamo ragazzi, quindi in quell’abbraccio c’era tutto. È stata una situazione particolarissima, emozionante, vincere l’Europeo rappresenta la Nazione, non solo un club. L’emozione è stata tanta”. Sue l’appello di Montella che vorrebbe rivederlo in: “Ho passato tantissimi anni con Mario. Ora ha 31 anni, le, nessuno è ...

