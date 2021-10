Mancini: «Europeo? Il nostro pensiero era quello di vincere» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in collegamento durante il Festival dello Sport. Le sue dichiarazioni Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in collegamento da Coverciano durante il Festival dello Sport di Trento. Le sue parole. POST SPAGNA – «L’atteggiamento non è stato sbagliato. La Spagna gioca benissimo tecnicamente, da 20 anni. Sapevamo che avrebbero avuto un po’ di dominio nel possesso palla ma il primo tempo poteva chiudersi sull’1-1. L’espulsione ha condizionato la partita, la Spagna è la peggiore squadra da affrontare con un uomo in meno. Questa partita ci deve dare la forza e la consapevolezza che siamo una grande squadra. Ci sono delle partite che vanno storte, ma dopo 37 partite si sa che sarebbe accaduto». ITALIA TURCHIA – «Parole? Non me le ricordo, ma eravamo convinti di potere fare qualcosa di speciale. Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato in collegamento durante il Festival dello Sport. Le sue dichiarazioni Roberto, ct dell’Italia, ha parlato in collegamento da Coverciano durante il Festival dello Sport di Trento. Le sue parole. POST SPAGNA – «L’atteggiamento non è stato sbagliato. La Spagna gioca benissimo tecnicamente, da 20 anni. Sapevamo che avrebbero avuto un po’ di dominio nel possesso palla ma il primo tempo poteva chiudersi sull’1-1. L’espulsione ha condizionato la partita, la Spagna è la peggiore squadra da affrontare con un uomo in meno. Questa partita ci deve dare la forza e la consapevolezza che siamo una grande squadra. Ci sono delle partite che vanno storte, ma dopo 37 partite si sa che sarebbe accaduto». ITALIA TURCHIA – «Parole? Non me le ricordo, ma eravamo convinti di potere fare qualcosa di speciale. Il ...

