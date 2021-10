Mammamia: il nuovo singolo dei Måneskin (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival europei, i Måneskin tornano con “Mammamia”, il nuovo singolo fuori oggi. Mammamia: che pezzo è? Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo & Måneskin, il brano è registrato in presa diretta per mantenere un suono molto ruvido. Nonostante sia una canzone rock, richiama vibrazioni dance e da club, a partire da un potente riff di basso e una batteria incalzante. Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. La band, per la prima volta, mostra il proprio lato autoironico. Importante è la conferma della direzione presa con “Teatro d’Ira – Volume I”. La grinta dei quattro romani è un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival europei, itornano con “”, ilfuori oggi.: che pezzo è? Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo &, il brano è registrato in presa diretta per mantenere un suono molto ruvido. Nonostante sia una canzone rock, richiama vibrazioni dance e da club, a partire da un potente riff di basso e una batteria incalzante. Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. La band, per la prima volta, mostra il proprio lato autoironico. Importante è la conferma della direzione presa con “Teatro d’Ira – Volume I”. La grinta dei quattro romani è un ...

