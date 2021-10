Mamma riposa, dicevano le due bambine. Ma erano giorni che la madre dormiva (Di venerdì 8 ottobre 2021) Due bimbe di 5 e 7 anni vegliavano sul sonno della Mamma. Ma la Mamma purtroppo non c’era più già da almeno due giorni. Getty Immages/Bryan Smitherano da sole in casa con la loro Mamma e si assicuravano che il suo riposo non venisse disturbato da alcun rumore. Infatti – riporta Il Messaggero – alla Polizia hanno detto: “Fate piano, Mamma sta dormendo“. Le protagoniste di questa drammatica vicenda sono due sorelline di 5 e 7 anni che, per giorni, hanno vissuto in casa con la madre morta improvvisamente. La Tragedia si è consumata a Le Mans, nel nordovest della Francia. Gli agenti erano stati allertati dalla scuola delle bambine. I docenti, infatti, si erano insospettiti a causa della prolungata assenza ... Leggi su formatonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Due bimbe di 5 e 7 anni vegliavano sul sonno della. Ma lapurtroppo non c’era più già da almeno due. Getty Immages/Bryan Smithda sole in casa con la loroe si assicuravano che il suo riposo non venisse disturbato da alcun rumore. Infatti – riporta Il Messaggero – alla Polizia hanno detto: “Fate piano,sta dormendo“. Le protagoniste di questa drammatica vicenda sono due sorelline di 5 e 7 anni che, per, hanno vissuto in casa con lamorta improvvisamente. La Tragedia si è consumata a Le Mans, nel nordovest della Francia. Gli agentistati allertati dalla scuola delle. I docenti, infatti, siinsospettiti a causa della prolungata assenza ...

