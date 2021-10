"Mamma mia, stavo per farlo". Soleil provoca, raptus di Manuel Bortuzzo: roba da matti al Gf Vip (Di venerdì 8 ottobre 2021) Clamoroso al Gf Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Già, clamoroso quel che è accaduto nella casa, dove per certo - e chi segue questa stagione del reality lo sa - la più odiata tra le inquiline è la bellissima, meravigliosa e "cattivella" Soleil Sorge. Odiatissima, in particolare, da Lulù, la "principessa" che ha stretto, e parecchio, con Manuel Bortuzzo, il quale però ha fatto sapere di non voler imbastire una storia con lei. Il punto è che... Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo stavano per baciarsi. Il tutto è avvenuto mentre l'ex nuotatore stava dando una "controllatina" ai capelli di Giucas Casella. E proprio in quel momento, ecco che Soleil Sorge si avvicina moltissimo a Bortuzzo, per sussurrargli un qualcosa di misterioso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Clamoroso al Gf Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Già, clamoroso quel che è accaduto nella casa, dove per certo - e chi segue questa stagione del reality lo sa - la più odiata tra le inquiline è la bellissima, meravigliosa e "cattivella"Sorge. Odiatissima, in particolare, da Lulù, la "principessa" che ha stretto, e parecchio, con, il quale però ha fatto sapere di non voler imbastire una storia con lei. Il punto è che...Sorge estavano per baciarsi. Il tutto è avvenuto mentre l'ex nuotatore stava dando una "controllatina" ai capelli di Giucas Casella. E proprio in quel momento, ecco cheSorge si avvicina moltissimo a, per sussurrargli un qualcosa di misterioso ...

