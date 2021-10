Maltempo: aeroporto di Brindisi, non si vola Meteo: quasi 50 millimetri di pioggia in mattinata sulla città adriatica (Di venerdì 8 ottobre 2021) La foto si riferisce a mezzogiorno passato. Rinvii di ore delle partenze dall’aeroporto di Brindisi (disagi, analogamente, per gli arrivi) causa il Maltempo che sta interessando la città pugliese. Dal mattino si sono accumulati circa 45 millimetri di livello delle precipitazioni, stando all’aggiornamento intorno a mezzogiorno, diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: aeroporto di Brindisi, non si vola <small class="subtitle">Meteo: quasi 50 millimetri di pioggia in mattinata sulla città adriatica</small> ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 ottobre 2021) La foto si riferisce a mezzogiorno passato. Rinvii di ore delle partenze dall’di(disagi, analogamente, per gli arrivi) causa ilche sta interessando lapugliese. Dal mattino si sono accumulati circa 45di livello delle precipitazioni, stando all’aggiornamento intorno a mezzogiorno, diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia. L'articolodi, non si 50diin ...

Advertising

NoiNotizie : #Maltempo: aeroporto di #Brindisi, non si vola - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: L'ondata di maltempo che ieri ha colpito l'area sud di #Catania ha creato danni alle tensostrutture che ospitano l'area… - _mrbyte : RT @AeroportoPa: #maltempo dirottato su #aeroporto di #Palermo il volo FR4066 MAD/CTA 20.25 #Catania - AeroportoPa : #maltempo dirottato su #aeroporto di #Palermo il volo FR4066 MAD/CTA 20.25 #Catania - sanitainsicilia : Maltempo a Catania: sospesi i tamponi in hub e in aeroporto -