Malta-Slovenia, Josip Ilicic porta avanti gli ospiti poco prima della mezz’ora (VIDEO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il VIDEO con il gol di Josip Ilicic, che poco prima della mezz’ora porta in vantaggio la sua Slovenia in trasferta a Malta nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar del 2022. L’attaccante atalantino si fa trovare pronto su un cross basso proveniente dalla sinistra e trafigge con il suo mancino l’estremo difensore avversario. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilcon il gol di, chein vantaggio la suain trasferta anella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar del 2022. L’attaccante atalantino si fa trovare pronto su un cross basso proveniente dalla sinistra e trafigge con il suo mancino l’estremo difensore avversario. SportFace.

Advertising

Mediagol : Qualificazioni Mondiali, Slovenia-Malta: Ilicic vs Mangia, è sfida tra ex rosanero - IStillBelieve4k : WaTcH @ Football Live Stream + In linea ?? Calcio Streams Link qui == >> @footballlivenet ??Russia vs Slovacchia… - zazoomblog : Qualificazioni Mondiali Slovenia-Malta: è sfida tra due ex rosanero - #Qualificazioni #Mondiali - Mediagol : Qualificazioni Mondiali, Slovenia-Malta: è sfida tra due ex rosanero - BubaBubmar : RT @PivaEdoardo: UE 27 membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda… -

Ultime Notizie dalla rete : Malta Slovenia RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol: si va in campo! Sempre alle ore 20.45 ma per il gruppo H delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022 avranno inizio anche le sfide Malta - Slovenia, Cipro - Croazia e Russia - Slovacchia, mentre a chiusura del ...

Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 LIVE Completa il programma del girone Malta - Slovenia . Nel gruppo J infine, la Germania capolista va in campo ad Amburgo contro la Romania , l' Armenia seconda è ospite dell' Islanda mentre la Macedonia ...

Malta - Slovenia 0-1 LIVE - Qualificazioni Mondiali 2022. La diretta della partita Virgilio Sport Qualificazioni Mondiali, Malta-Slovenia: Ilicic vs Mangia, è sfida tra ex rosanero Stasera alle ore 20,45, tra le gare in programma per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 figura Malta-Slovenia, che vedrà in campo due ex Palermo: Josip Ilicic per gli ospiti e Devis Mangia su ...

Qualificazioni Mondiali, Slovenia-Malta: è sfida tra due ex rosanero Stasera alle ore 20:45 in programma le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 figura Malta-Slovenia, che vedrà in campo due ex rosanero: Josip Ilicic in campo per gli ospiti e Devis Mangia sulla panc ...

Sempre alle ore 20.45 ma per il gruppo H delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022 avranno inizio anche le sfide, Cipro - Croazia e Russia - Slovacchia, mentre a chiusura del ...Completa il programma del girone. Nel gruppo J infine, la Germania capolista va in campo ad Amburgo contro la Romania , l' Armenia seconda è ospite dell' Islanda mentre la Macedonia ...Stasera alle ore 20,45, tra le gare in programma per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 figura Malta-Slovenia, che vedrà in campo due ex Palermo: Josip Ilicic per gli ospiti e Devis Mangia su ...Stasera alle ore 20:45 in programma le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 figura Malta-Slovenia, che vedrà in campo due ex rosanero: Josip Ilicic in campo per gli ospiti e Devis Mangia sulla panc ...