Made in Lombardia | qui c’è l’eccellenza nel settore metalmeccanico

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’economia lombarda non è solo Milano metropoli internazionale ma è un sistema complesso ed articolato fondato su eccellenze imprenditoriali come Elettrozinco, azienda certificata delche è specializzata nel trattamento superficiale dei metalli. Elettrozinco nello specifico è leader nel decapaggio e passivazione dei metalli: acciaio (acciaio austenitico, duplex e super duplex, titanio, acciai speciali), ottone e rame, alluminio. L’azienda con sede ad Erba (Como) esegue il trattamento di decapaggio e passivazione dei metalli. Assicura la fornitura di un rapido e qualificato servizio per tutte le esigenze del Cliente in riferimento al trattamento di decapaggio e passivazione, ma anche che riguarda l’intera filiera del processo produttivo del prodotto. L’azienda, nata nel 1981, vanta 40 anni di esperienza nel ...