“Ma come si fa”. Star in the Star, pesante gaffe durante l’esibizione di Pino Daniele. Pubblico va su tutte le furie (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo molti, esperti e non, a Star in the Star, l’unico vero pesce fuor d’acqua è Andrea Pucci. Il comico sembra non avere molta dimestichezza con la musica e anche con le valutazioni dei concorrenti, facendo infuriare non solo gli altri giudici, ma anche i telespettatori. In una situazione già parecchio complessa infatti, quello di Pucci sembra quai Sun goffo tentativo di far ridere, anche quando non ce n’è assolutamente bisogno. Il momento più alto è avvenuto quando la maschera di Pino Daniele ha interpretato il celebre brano ‘Quando’. Posato il microfono, il concorrente ha ascoltato il parere dei giudici. Il primo ad intervenire è stato appunto Andrea Pucci: non appena ha aperto bocca è subito incappato in una gaffe epica. Il fatto ha provocato anche la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo molti, esperti e non, ain the, l’unico vero pesce fuor d’acqua è Andrea Pucci. Il comico sembra non avere molta dimestichezza con la musica e anche con le valutazioni dei concorrenti, facendo infuriare non solo gli altri giudici, ma anche i telespettatori. In una situazione già parecchio complessa infatti, quello di Pucci sembra quai Sun goffo tentativo di far ridere, anche quando non ce n’è assolutamente bisogno. Il momento più alto è avvenuto quando la maschera diha interpretato il celebre brano ‘Quando’. Posato il microfono, il concorrente ha ascoltato il parere dei giudici. Il primo ad intervenire è stato appunto Andrea Pucci: non appena ha aperto bocca è subito incappato in unaepica. Il fatto ha provocato anche la ...

Advertising

DarkLadyMouse : @mbx1900 La penso come te. C'è una percentuale sufficiente di vaccinati per eliminare le restrizioni. Se poi un 60e… - freetobefree_ : Nonostante tutto io ti ho aspettato come una cretina per tanto, troppo, tempo cercando ogni giorno di eliminare i m… - jungkookmysmile : RT @elinthesoop: Non osate toccarmi @jungkookmysmile. Una persona d’oro come lei è veramente rara da trovare. È sempre disponibile e mette… - amorsisulcuore : Perché c'è chi porta dentro il dolore più grande, esce di casa sorridendo e sorride finché la giornata non finisce… - AntonellaStara3 : RT @WWFitalia: Addio a #Ndakasi la #gorilla star dei social Il #WWF ricorda come il destino dei gorilla di montagna sia ancora appeso a un… -