L'Ungheria del sovranista Orban guida i 12 Paesi (in maggior parte dell'Europa dell'Est) che vogliono costruire altri muri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quello voluto dal premier Viktor Orban al confine fra l'Ungheria e la Serbia è fra i più moderni: un muro ad alta tecnologia per tenere fuori dal paese i migranti che percorrono il... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quello voluto dal premier Viktoral confine fra l'e la Serbia è fra i più moderni: un muro ad alta tecnologia per tenere fuori dal paese i migranti che percorrono il...

Advertising

Anna26648966 : @DMicol78 @CottarelliCPI Bhe! Prova ad emigrare in Ungheria, fanno l’interesse del popolo e non hanno l’euro. Ne il resto, immagino. - sergioalesi : RT @viti_filippo: @lauracesaretti1 Il governo polacco vuole prendere i fondi e non rispettare le regole E non sono sicuro che non ce la fa… - viti_filippo : @lauracesaretti1 Il governo polacco vuole prendere i fondi e non rispettare le regole E non sono sicuro che non ce… - Versi_del_Tempo : Ungheria e Polonia si stanno rivelando paesi interessati soltanto ai generosi finanziamenti che l'Unione eroga agli… - figliodijack : @davcarretta Bene. Poi sarà la volta dell'Ungheria e non mi stupirei se un paese del nord Europa li seguisse. -