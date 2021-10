L'Ulivo di Letta? Chi è che guarda al centro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Letta e Conte procedono spediti nella costruzione di un nuovo Ulivo. La benedizione arriva da Prodi e Bersani. Ma Renzi e Calenda guardano altrove (e non solo loro) Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021)e Conte procedono spediti nella costruzione di un nuovo. La benedizione arriva da Prodi e Bersani. Ma Renzi e Calendano altrove (e non solo loro)

Advertising

Linkiesta : L’incapacità politica di Conte costringe i grillini alla subalternità al Pd (evviva) La scelta di Conte di mettere… - fattoquotidiano : Prima avvertenza. Enrico Letta non sottovaluti il numero dei posti di governo nel vademecum per il Nuovo Ulivo [Leg… - TombaDavide : RT @falce_e: Scelto il simbolo per il nuovo Ulivo di Letta, sarà l'orologio di Roman Pastore. ????? #coalizione - VittorioCurro : RT @ilgiornale: Ora Enrico Letta è tentato di riabbracciare l'ala riformista di Calenda e Renzi, ma per farlo deve 'scaricare' Conte. In ca… - ilgiornale : Ora Enrico Letta è tentato di riabbracciare l'ala riformista di Calenda e Renzi, ma per farlo deve 'scaricare' Cont… -