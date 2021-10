Luci della città (1931): «Potete vedere ora?» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Luci della città Titolo originale: City lights Anno:1931 Paese: Stati Uniti d’America Genere: Commedia, sentimentale, drammatico Produzione: Charles Chaplin Productions Distribuzione: Dear – Mondadori Video, Ricordi Video, Domovideo, De Agostini, Capitol International Video, Cde Home Video (IL Grande Cinema) Durata: 87 min Regia: Charlie Chaplin Sceneggiatura: Charlie Chaplin Fotografia: Gordon Pollock, Rollie Totheroh Montaggio: Charlie Chaplin Musiche: Charlie Chaplin, Carl Davis Attori: Charlie Chaplin, Virginia Cherrill, Florence Lee, Harris Myers, Allan Garcia, Hank Mann, Robert Parrish, Jean Harlow, James Donnelly, Victor Alexander, Eddie Baker, Albert Austin, Henry Bergman, John Rand, Stanhope Wheatcroft, Tom Dempsey, Willie Keeler, Eddie McAuliffe, Tony Stabeman, ... Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 8 ottobre 2021)Titolo originale: City lights Anno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Commedia, sentimentale, drammatico Produzione: Charles Chaplin Productions Distribuzione: Dear – Mondadori Video, Ricordi Video, Domovideo, De Agostini, Capitol International Video, Cde Home Video (IL Grande Cinema) Durata: 87 min Regia: Charlie Chaplin Sceneggiatura: Charlie Chaplin Fotografia: Gordon Pollock, Rollie Totheroh Montaggio: Charlie Chaplin Musiche: Charlie Chaplin, Carl Davis Attori: Charlie Chaplin, Virginia Cherrill, Florence Lee, Harris Myers, Allan Garcia, Hank Mann, Robert Parrish, Jean Harlow, James Donnelly, Victor Alexander, Eddie Baker, Albert Austin, Henry Bergman, John Rand, Stanhope Wheatcroft, Tom Dempsey, Willie Keeler, Eddie McAuliffe, Tony Stabeman, ...

