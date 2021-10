(Di venerdì 8 ottobre 2021) Per la nona giornata delsono in programma due eventi speciali: le proiezione deldie il. Gli eventi speciali della nona giornata del, che si terrà sabato 9 ottobre, saranno: la proiezione de Le avventure didi Luigi, in omaggio a Nino Manfredi, e la cerimonia di premiazione dei concorsi con la consegna delMarcello. La nona giornata di, uno tra gli eventi di punta del mondotografico ...

Advertising

mymovies : Luca Manfredi premiato al Lucca Film Festival: «E ora un film su Paolo Villaggio» @LuccaFilmFest… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lucca Film Festival e Europa Cinema: il “Pinocchio” di Comencini e il premio “Petrozziello”… - CinecittaNews : Omaggio a Nino Manfredi al Lucca Film Festival - CinemApp_Cinema : Il buco, Frammartino al @LuccaFilmFest: «sono colpito dal coraggio di chi ha creduto nel mio film»… - qn_lanazione : A #SilvioOrlando premio alla carriera al #Lucca Film Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca Film

gonews

Saranno questi tra gli eventi speciali della nona giornata delFestival e Europa Cinema , in programma domani (9 ottobre) in vari luoghi della città. Si parte alle 15 con l'omaggio a Nino ...Luca Manfredi alFestival: "E ora unsu Paolo Villaggio". Il regista, che ritirerà un premio alla carriera durante l'evento, racconta la sua carriera e il rapporto con suo padre Nino.Per la nona giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema sono in programma due eventi speciali: le proiezione del Pinocchio di Comencini e il premio Petrozziello. Gli eventi speciali della nona gi ...Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, trasmesso per la prima volta nel 1972 in omaggio a Nino Manfredi e la cerimonia di premiazione dei concorsi con la consegna del premio Marcello Petrozziel ...