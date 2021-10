Luca Morisi, l’indagine per cessione di droga va verso l’archiviazione: le chat sul sito di incontri dimostrano che a portarla fu l’escort (Di venerdì 8 ottobre 2021) l’indagine per cessione di stupefacenti a carico di Luca Morisi va verso l’archiviazione. A scriverlo è il Corriere della Sera, ricordando come le conversazioni in chat su Grinderboy – un sito di incontri omosessuali a pagamento per uomini – dimostrino che non fu l’allora capo della comunicazione della Lega a cedere il Ghb, la “droga dello stupro”, ai due escort romeni con cui trascorse la notte del 14 agosto. Al contrario, furono loro a proporre di portare la sostanza a casa Morisi: “Ti portiamo G“, scriveva Alexander, uno dei due. Per questo, riporta il quotidiano milanese, appena la procura di Verona riceverà l’esito delle analisi sul liquido sequestrato chiederà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021)perdi stupefacenti a carico diva. A scriverlo è il Corriere della Sera, ricordando come le conversazioni insu Grinderboy – undiomosessuali a pagamento per uomini – dimostrino che non fu l’allora capo della comunicazione della Lega a cedere il Ghb, la “dello stupro”, ai due escort romeni con cui trascorse la notte del 14 agosto. Al contrario, furono loro a proporre di portare la sostanza a casa: “Ti portiamo G“, scriveva Alexander, uno dei due. Per questo, riporta il quotidiano milanese, appena la procura di Verona riceverà l’edelle analisi sul liquido sequestrato chiederà ...

AnnalisaChirico : 'Morisi? Una schifezza mediatica. Io mi vergogno essere un giornalista. Questa è una mancanza di etica. Chi restitu… - fattoquotidiano : Un leghista della prima ora: 'Morisi mise in lista 20 gay' [di Fabrizio d’Esposito] - fattoquotidiano : È un caso. Uno strano scherzo del destino. Ma il caso Morisi scoppia in un luogo che oggi è diventato l’epicentro d… - lucadimeo19881 : RT @Patry754: Tutti a parlare di Luca Morisi per qualcosa di strettamente personale ma nessun magistrato si fa avanti per Arcuri? Mascherin… - NEG_Zone : Avevamo davvero bisogno dei dettagli sessuali delle chat Grindr di #LucaMorisi? -