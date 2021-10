Love is in the air, trame turche: Serkan riacquista la memoria (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le pene d'amore di Eda Yildiz hanno le ore contate, come rivelano le trame turche di Love is in the air. La ragazza era in procinto di sposare il suo amatissimo Serkan quando lui le ha annunciato di dover partire immediatamente per l'Italia per un incontro di lavoro improrogabile. Poche ore dopo, quando Eda era in abito da sposa pronta a convolare a nozze con Bolat, è arrivata la notizia che l'aereo su cui viaggiava il ragazzo era caduto gettandola nella disperazione. Dopo due mesi di silenzio durante i quali tutti hanno ormai creduto morto Serkan, quest'ultimo ha fatto ritorno alla Art Life con Selin annunciando di essersi salvato, ma di aver perso la memoria relativa agli eventi dell'ultimo anno. La Yildiz ha così scoperto che il fidanzato non si ricorda più di lei e che si è ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le pene d'amore di Eda Yildiz hanno le ore contate, come rivelano lediis in the air. La ragazza era in procinto di sposare il suo amatissimoquando lui le ha annunciato di dover partire immediatamente per l'Italia per un incontro di lavoro improrogabile. Poche ore dopo, quando Eda era in abito da sposa pronta a convolare a nozze con Bolat, è arrivata la notizia che l'aereo su cui viaggiava il ragazzo era caduto gettandola nella disperazione. Dopo due mesi di silenzio durante i quali tutti hanno ormai creduto morto, quest'ultimo ha fatto ritorno alla Art Life con Selin annunciando di essersi salvato, ma di aver perso larelativa agli eventi dell'ultimo anno. La Yildiz ha così scoperto che il fidanzato non si ricorda più di lei e che si è ...

