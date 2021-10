Love is in the Air, anticipazioni oggi 8 ottobre: Deniz innamorato di Eda (Di venerdì 8 ottobre 2021) anticipazioni della puntata di venerdì 8 ottobre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Il Bolat riuscirà a recuperare i suoi ricordi? Ayfer perdonerà Alexander o la loro storia è terminata? Intanto Ceren si dichiara a Deniz, ma lui è innamorato di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 8 ottobre 2021)della puntata di venerdì 8diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50. Dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràa Serkan ed Eda? Il Bolat riuscirà a recuperare i suoi ricordi? Ayfer perdonerà Alexander o la loro storia è terminata? Intanto Ceren si dichiara a, ma lui èdi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - YOONsimper : I'm in love with megan She's the best proprio si vede che i ragazzi erano felici di aver lavorato con lei - stellifernox : Mmmh, potrei iniziare The Spanish Love Deception. - radiokemonia : Stai ascoltando: R.E.M.-The One I Love (Remastered 2012) La musica anni 80 solo su - nigritha_ : per me è quel 'love you to the moon and back' un po' verità un po' paraculo ma it's Damiano thing ?? -