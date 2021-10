Love is in the air, anticipazioni oggi 8 ottobre: Ceren si dichiara a Deniz (Di venerdì 8 ottobre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi venerdì 8 ottobre di Love is in the Air nel quarto appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Ayfer allontana Alexander e Aydan parte così alla conquista dello chef. Intanto Ceren ha lasciato Ferit e si dichiara a Deniz. Ma il giovane è innamorato di Eda. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi 8 ottobre ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021)is in the Air,venerdì 8diis in the Air nel quarto appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Ayfer allontana Alexander e Aydan parte così alla conquista dello chef. Intantoha lasciato Ferit e si. Ma il giovane è innamorato di Eda.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto ...

