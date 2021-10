Love is in the air | anticipazioni 9 ottobre | Eda si fidanza con Deniz

(Di venerdì 8 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata sabato 9. Eda Yildiz ha un’ultima speranza per far tornare la memoria a Serkan Bolat. L’abito da sposa di Selin e Eda (is in the air)Cosa succede nella prossima puntata diis in the air? La soap turca questa settimana andrà in onda sia sabato che domenica, raccontandoci tantissimo della storia di Eda e Serkan. La coppia si è divisa dopo l’incidente del Bolat, ma i ricordi sono tutti nel cuore dell’architetto e prima o poi verranno fuori. Quando la Yildiz gliene parla, qualcosa si accende in lui. In questo momento, però, Serkan ha scelto di stare con Selin. La donna è tornata nella sua vita all’improvviso e non vuole più perderlo, a costo di mentirgli e raccontargli un mare di bugie su ciò che ha vissuto con Eda nei mesi precedenti. ...

Per questo motivo su Canale 5 domenica 10 ottobre andranno in onda Beautiful, Una Vita e Love is in the Air. Saranno seguite dal tv movie Inga Lindstrom - Nella tua vita. Nel frattempo, alla Art Life, finiranno i preparativi per il lancio della campagna, mentre tra Eda e Serkan ci sarà un forte riavvicinamento. A Love Is in the air, come sottolinea la trama di oggi, Serkan vuole ricordare l'anno che manca dalla sua memoria e chiede aiuto a Eda.