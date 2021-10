Lorenzo Insigne spaventa Napoli: “Il rinnovo? Non è facile…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cosa potrebbe rovinare l’umore di una piazza che assiste alla marcia trionfale della propria squadra del cuore? Il mancato rinnovo (almeno per il momento) e le dichiarazioni non rassicuranti del capitano e bandiera. Nonostante il Napoli di Luciano Spalletti veleggi al primo posto della Serie A con sette vittorie su sette, la grana rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne preoccupa terribilmente i partenopei. Le dichiarazioni del numero ventiquattro, arrivate a pochi giorni dall’eliminazione dell’Italia dalla Nations League, non gettano acqua sul fuoco, ma ravvivano la fiamma della paura. Lorenzo Insigne: “Gara con la Spagna? Dispiace molto…” Ecco le dichiarazioni del capitano della compagine partenopea rilasciate durante il Festival dello Sport. Il calciatore, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cosa potrebbe rovinare l’umore di una piazza che assiste alla marcia trionfale della propria squadra del cuore? Il mancato(almeno per il momento) e le dichiarazioni non rassicuranti del capitano e bandiera. Nonostante ildi Luciano Spalletti veleggi al primo posto della Serie A con sette vittorie su sette, la granacontrattuale dipreoccupa terribilmente i partenopei. Le dichiarazioni del numero ventiquattro, arrivate a pochi giorni dall’eliminazione dell’Italia dalla Nations League, non gettano acqua sul fuoco, ma ravvivano la fiamma della paura.: “Gara con la Spagna? Dispiace molto…” Ecco le dichiarazioni del capitano della compagine partenopea rilasciate durante il Festival dello Sport. Il calciatore, ...

sscnapoli : ???? @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret sconfitti in #ItaliaSpagna 1-2 ?? - sscnapoli : ?? StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Fabian, Zielinski, Politano, Petagna, Insign… - sscnapoli : 1??2?? Gli azzurri convocati nelle rispettive nazionali?? - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: Lorenzo #Insigne al Festival dello Sport di Trento: “Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza voglio rimaner… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FUTURO - Napoli, Lorenzo Insigne e il rinnovo: 'Non è una questione facile, ne parla il mio agente col presidente, io p… -