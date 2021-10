L’Oms approva il primo vaccino per la malaria

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Passo in avanti nella lotta contro la. Mercoledì l’Organizzazione mondiale della sanità hato ilefficace contro la malattia, un farmaco targato GlaxoSmithKline e noto come Mosquirix che potrebbe salvare la vita a decine di migliaia di bambini all’anno. Ad oggi lamiete circa mezzo milione di vite ogni anno. Quasi tutti le vittime vivono nell’Africa subsahariana e oltre 260.000 sono bambini sotto i cinque anni. In diversi luoghi i piccoli possono avere una media di sei episodi diall’anno, e anche se la malattia non si rivelasse fatale gli attacchi ripetuti ne possono compromettere il sistema immunitario. Anche per questo ildovrebbe essere una soluzione efficace. Funziona attivando il sistema immunitario del ...