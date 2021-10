Lombardia | ass Trasporti | ‘urge cambio di passo di Rfi e Trenord contro disservizi’

Leggi su ildenaro

Milano, 8 ott. (Adnkronos) – Disagi questa mattina sulla rete ferroviaria in diverse zone dellaa causa di guasti agli impianti di Rfi, in particolare ai passaggi a livello di tra Corteolona e Chignolo Po, poi Mantova, Biassono, Carnate e Seregno, quindi un guasto infrastrutturale ad Albairate. Ieri l'assessore regionale a Infrastrutture,Claudia Terzi ha incontrato l'amministratore delegato di Rfi, Vera Fiorani, proprio per chiedere alla società statale di assicurare maggiore efficienza. Medesima richiesta di efficienza è stata sottoposta a, oggi responsabile per un guasto al materiale rotabile sulla Cremona-Treviglio-Milano e nei giorni scorsi sulla Milano-Lecco via Carnate.