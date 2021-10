(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, Manuel, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale per il 3° e 4° posto contro il Belgio. Sulla sconfitta contro la Spagna e i fischi a Donnarumma: “E’ stato un dispiacere perdere, è una competizione che avremmo voluto vincere ma ormai è andata. Oravincere, anche per il Ranking. Donnarumma? E’ tranquillo, l’abbiamo abbracciato”. Alla prossima partita vi inginocchierete? “Seguiremo la stessa linea dell’Europeo, se si inginocchiano lo facciamo anche noi”. La tua forza mentale può farti fare il salto di qualità definitivo? “Credo di sì. Alcune cose puoi farle solo se stai bene di testa, è la parte fondamentale e cerco di lavorare su questo. Sicuramente sono più maturo rispetto a qualche anno fa, l’Europeo mi ha aiutato e alla Juve ricevo tanti consigli, soprattutto ...

Advertising

napolista : Locatelli: «Razzismo? Noi giocatori dobbiamo esporci, ma le istituzioni devono prendere decisioni drastiche» In co… - massidanu : RT @RaiSport: #Locatelli: 'Razzismo? Bisogna fare qualcosa subito, è una follia che negli stadi entrino ancora persone razziste' La confer… - ereike05 : RT @RaiSport: #Locatelli: 'Razzismo? Bisogna fare qualcosa subito, è una follia che negli stadi entrino ancora persone razziste' La confer… - RaiSport : #Locatelli: 'Razzismo? Bisogna fare qualcosa subito, è una follia che negli stadi entrino ancora persone razziste'… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Italia, #Locatelli: 'Contro il razzismo finora non si è fatto niente' -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Razzismo

FIRENZE - A due giorni dalla finale per il terzo posto della Nations League contro il Belgio, Manueltorna a parlare di, dopo il deflagrante caso che ha visto vittima Koulibaly del Napoli domenica scorsa: " Penso che quello delnel calcio sia un tema talmente delicato che ...... il centrocampista della Juve e della Nazionale, Manuelha presentato così la gara ...- 'Dobbiamo fare qualcosa subito. Si parla dida troppo tempo e non s'è mai fatto nulla..L'Italia si è fermata dopo una striscia di 37 risultati consecutivi con il ko contro la Spagna in semifinale di Nations League. La Nazionale vuole subito tornare al successo nella finalina per il terz ...In conferenza stampa, Manuel Locatelli ha giurato amore alla Juve. Poi ha analizzato la sconfitta dell'Italia contro la Spagna ...